Распоряжение Президента Азербайджана Ильхама Алиева "О дополнительных мерах в сфере усиления социальной защиты населения" от 25 февраля 2019 года, являясь результатом еще одной гуманной инициативы главы государства, говорит о том, что важные мероприятия в сфере усиления социальной защиты населения носят последовательный характер.

Об этом на пресс-конференции касательно предстоящей работы в связи с исполнением этого распоряжения сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, сообщает Trend, передает Day.Az.

Министр сказал, что распоряжение нацелено на значительное повышение социальных пособий и ежемесячных пенсий Президента для 576,8 тысяч человек, а также на еще большее расширение охвата этих пенсий.

Бабаев добавил, что в соответствие с распоряжением, размер социального пособия по возрасту планируется довести с 73 манатов до 130 манатов; размер социального пособия по первой группе инвалидности - до 150 манатов, по второй группе инвалидности - до 130 манатов, по третьей группе инвалидности - до 110 манатов, размер социальных пособий детям до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья - с 82 до 150 манатов; размер социального пособия в связи с утратой главы семейства - до 80 манатов.

Бабаев также сказал, что министерство подготовит нормативно-правовые акты для доведения размера социального пособия опекунам (попечителям) детей, потерявших родителей и лишенных родительского попечения, до 100 манатов; доведения размера социального пособия детям военнослужащих срочной действительной военной службы - до 100 манатов; доведения размера социального пособия женщинам, имеющим более пяти детей - до 55 манатов за каждого ребенка; соцпособия за рождение ребенка - до 200 манатов; размера социального пособия на погребение до 300 манатов. В указанный период министерство представит проекты нормативно-правовых актов главе государства.

По его словам, в распоряжении также отражено учреждение вместо дополнения к страховой части трудовой пенсии по уходу за инвалидами I группы или лицами в возрасте до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья пенсии Президента Азербайджана в размере 50 манатов для ухаживающих за лицами с инвалидностью I группы и детьми в возрасте до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья.

Министр отметил, что в документе предусмотрено учреждение пенсии Президента Азербайджана в размере 80 манатов вместо социального пособия ветеранам войны за коммунальные, транспортные и другие услуги, а также дополнения к страховой части трудовой пенсии участников войны, служивших в составе боевой армии и представить Президенту Азербайджана.

Бабаев сказал, что согласно новому распоряжению главы государства, будет обеспечено доведение размера пенсии Президента инвалидам войны по первой группе инвалидности с 182 до 250 манатов; по второй группе инвалидности - с 158 манато до 230 манатов; по третьей группе инвалидности - с 121 маната до 210 манатов. Также документ предусматривает отнесение пенсии Президента Азербайджана для получающих социальное пособие по инвалидности I группы в случае, если инвалидность возникла в связи с общим заболеванием, болезнью в период военной службы, трудовой травмой и профессиональным заболеванием, пребыванием в зоне проведения военных операций, по причине, связанной с ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС, к инвалидам I группы (за исключением инвалидов по зрению), имеющим право получать трудовую пенсию, и доведение ее размера до 100 манатов.

Министр отметил, что в распоряжении также отражено доведение размера пенсии Президента Азербайджана участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, лицам, работавшим во время блокады города Ленинград в период Второй мировой войны на предприятиях, в учреждениях и организациях города и награжденным медалью "За оборону Ленинграда", нагрудным знаком "Житель блокадного Ленинграда" (за исключением инвалидов войны), до 150 манатов.

Бабаев сказал, что для увеличения указанных пособий министерство труда и социальной защиты населения в течение пятнадцати дней подготовит проекты соответствующих нормативно-правовых актов и представит Президенту Азербайджана. Министр сказал, что указанные пособия и пенсии планируется повысить с первого апреля этого года. Для этого на девять месяцев текущего года дополнительно будет выделено 300 миллионов манатов, ежегодно же дополнительно будет выделяться 400 миллионов манатов.

Затем министр ответил на интересующие представителей СМИ вопросы.