В будущем может быть рассмотрен вопрос создания в Азербайджане детского телеканала общереспубликанского вещания. Об этом, как передает Day.Az, сказал в среду Trend председатель Национального совета телерадиовещания Нушираван Магеррамли.

Председатель Нацcовета отметил, что возглавляемая им структура заинтересована в создании детского телевизионного канала: "Однако и для этого должна быть основа. Возможно, в будущем этот вопрос будет рассмотрен".

Магеррамли добавил, что Совет придает особую важность вопросу о производстве национальных мультфильмов: "В прошлом мы даже поднимали вопрос в связи с производством мультфильмов. Азербайджанские дети не должны расти на зарубежных мультфильмах".

По мнению председателя Нацcовета, в рамках финансовых возможностей каждый год необходимо снимать хотя бы несколько мультфильмов, чтобы через некоторое время сформировался внушительный архив из этих мультфильмов и дети росли на основе этих фильмов. Это стало бы очень позитивной тенденцией.

"В стране действует телевизионный канал "ARB Günəş", демонстрирующий озвученные на азербайджанском языке мультфильмы, и все семьи показывают эти фильмы своим детям. Несмотря на то, что этот канал транслируется в регионах, мы создали условия для его вещания в кабельных сетях", - сказал Магеррамли.