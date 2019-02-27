В Баку с целью регулирования безопасного движения автотранспортных средств будет обновлена дорожная разметка от Украинского круга до Неапольского круга. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в среду Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Госагентство призывает водителей быть внимательными во время движения, соблюдать временные дорожные знаки.