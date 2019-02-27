Госагентство предупредило водителей
27 февраля 2019 10:24 453
В Баку с целью регулирования безопасного движения автотранспортных средств будет обновлена дорожная разметка от Украинского круга до Неапольского круга. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в среду Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.
Госагентство призывает водителей быть внимательными во время движения, соблюдать временные дорожные знаки.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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