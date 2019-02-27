В Азербайджане пробные экзамены теперь можно пройти онлайн
27 февраля 2019 10:36 356
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) посредством портала otk.az регулярно будет проводить пробные экзамены в режиме онлайн. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend в среду со ссылкой на Центр.
На экзаменах будут применены новые тестовые задания.
Регистрация на первые пробные экзамены по второму туру приемных экзаменов продолжается.
Экзамены начнут проводиться со 2 марта трижды в день - в 9.00, 15.00 и 20.00.
Записываясь на экзамен, абитуриенты должны выбрать дату и время начала экзамена.
Оплата с целью записи на пробные экзамены в режиме онлайн на портале http://otk.az осуществляется посредством пластиковых карт или терминалов "Milliön".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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