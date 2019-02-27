Музыкант заслуженного артиста Азербайджана стал таксистом
27 февраля 2019 10:50 87
"Удовлетворяет ли вас вкус нынешней молодежи, Кенуль ханум?"
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, с таким вопросом обратился Тарих Алиев к народной артистке Кенуль Хасиевой в программе "Hər şey daxil" ("Все включено").
"Водитель такси, который только что привез меня сюда, в свое время занимался искусством. Он был исполнителем на уде в ансамбле заслуженного артиста Ахсана Дадашова. Он сказал, что мнение народа это самая большая оценка. Что сегодня приемлем или нет, это решают люди. Хорошие останутся, а плохие уйдут со сцены. Это всегда было так", - ответила она.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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