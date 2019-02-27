Ранним утром среды, 27 февраля, спасателям министерства по чрезвычайным ситуациям АР (МЧС) пришлось экстренно эвакуировать жильцов многоквартирного жилого дома в Хатаинском районе Баку. Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЧС, причиной чрезвычайной ситуации послужил пожар в шахте дома, где загорелись электрокоммуникации, сообщает Day.Az со ссылкой на Sputnik Азербайджан.

Пламя распространилось с третьего до седьмого этажа, при этом на уровне четвертого этажа огонь перекинулся из коммуникационной шахты в блок. В результате сгорело 40 квадратных метров покрытия потолка, а также электрооборудование.

Сильная задымленность привела к тому, что один из жильцов дома отравился продуктами горения. Спасатели также эвакуировали 15 человек, в том числе троих детей. Спустя некоторое время специалистам удалось локализовать возгорание.