В Баку будет облачно
Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.
Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 28 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, передает Day.Az.
Ночью и утром в некоторых местах будет слабый туман, изморось. Вечером есть вероятность осадков. Будет преобладать умеренный северный ветер.
Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 3-6, днем 7-9 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 7-9 градусов тепла.
Атмосферное давление будет выше нормы - 754 мм ртутного столба, относительная влажность 70-80%.
Завтра в районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, которые местами могут принять интенсивный характер, в горных территориях ожидается снег. Ночью и утром на отдельных территориях будет туман. Скорость западного ветра днем временами усилится.
Ночью температура воздуха составит 0-5, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 2-6 градусов тепла.
Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 28 февраля умеренный ход метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будет сравнительно благоприятен для метеочувствительных людей.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Прогноз погоды на завтра
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