В Баку из дома женщины изъяли гранаты
27 февраля 2019 14:07 178
Сотрудники полиции провели операцию и профилактические мероприятия в целях добровольной сдачи незаконно хранимых в Баку боеприпасов.
Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, обратившись в 12-е отделение полиции Сабунчинского РУП, жительница поселка Рамана заявила, что обнаружила на чердаке своего дома принадлежащую ее покойному брату спортивную сумку с боеприпасами и желает добровольно сдать ее в полицию, передает Day.Az.
Прибывшие в дом женщины сотрудники полиции обнаружили и изъяли 2 гранаты "F-1", 2 детонатора, 64 патрона, 2 патронные обоймы и пр. и передали их по назначению.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
14:01
Прогноз погоды на завтра
-
26 Фев. 18:15 15 360
-
26 Фев. 14:54 15 298
-
10:05 6 234
-
26 Фев. 15:14 5 073
-
26 Фев. 22:52 4 801