Сотрудники полиции провели операцию и профилактические мероприятия в целях добровольной сдачи незаконно хранимых в Баку боеприпасов.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, обратившись в 12-е отделение полиции Сабунчинского РУП, жительница поселка Рамана заявила, что обнаружила на чердаке своего дома принадлежащую ее покойному брату спортивную сумку с боеприпасами и желает добровольно сдать ее в полицию, передает Day.Az.

Прибывшие в дом женщины сотрудники полиции обнаружили и изъяли 2 гранаты "F-1", 2 детонатора, 64 патрона, 2 патронные обоймы и пр. и передали их по назначению.