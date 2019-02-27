В Азербайджане с декабря прошлого года и до сих пор заболели корью более 150 человек. Об этом, как передает Day.Az, в среду сказала Trend замдиректора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии министерства здравоохранения Афаг Алиева.

По ее словам, в стране с декабря 2018 года по январь этого года заболели корью 106 человек, в феврале - более 50 человек.

"В последние дни наблюдается уменьшение случаев заболеваемости. В результате того, что еще больше усилилась работа по привлечению к вакцинации детей, которые до этого ее не прошли, и в усиленном порядке проводятся противоэпидемические мероприятия, пациенты были своевременно изолированы, а также привлечены к обследованию и лечению. Эти мероприятия продолжаются", - сказала замдиректора Центра.

Алиева отметила, что большинство заболевших корью - это лица в возрасте от 20 до 40 лет, которые в свое время не прошли вакцинацию.

Отметим, что азербайджанский офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил о превышении в стране ожидаемого уровня случаев заболеваемости корью: "В Азербайджане случаи заболевания корью превышают ожидаемый уровень. Такие случаи начали расти с конца 2018 года. Случаи заболеваемости, в основном, были зарегистрированы среди лиц в возрасте от 20 до 40 лет, которые в свое время не прошли вакцинацию".