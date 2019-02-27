Омбудсмен Грузии встала на защиту азербайджанцев - ПОДРОБНОСТИ
Грузинский омбудсмен Нино Ломджариа резко раскритиковала вчерашние высказывания председателя парламентского комитета по образованию, науке и культуре Мариам Джаши в связи с местными азербайджанцами.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, М.Джаши сказала, что проживающие в Азербайджане грузины и проживающие в Грузии азербайджанцы должны иметь равные права.
Н.Ломджариа сочла неверными высказывания депутата: "Проживающие в Грузии этнические азербайджанцы являются гражданами этой страны, и имеют такие же права, как грузины и представители других национальностей, являющихся нашими гражданами. Деление граждан Грузии по национальной принадлежности несправедливо и недопустимо. Защита прав наших граждан, включая нацменьшинства - обязанность нашего государства".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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