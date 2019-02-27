Министерство образования Румынии в рамках 2019/2020 учебного года объявило стипендиальную программу для граждан Азербайджана. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобразования Румынии.

Программа реализуется на основании договора, подписанного с министерством образования, исследований, молодежи и спорта Румынии в Бухаресте 11 октября 2011 года.

В рамках программы выделены три места по уровням бакалавриата и магистратуры, и два места - по уровню докторантуры.

Последняя дата для обращения в связи с участием в программе - пятое апреля.