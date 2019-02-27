В Азербайджане продолжается начавшийся 25 февраля мониторинг в национальных заповедниках и парках, птицеводческих и индивидуальных хозяйствах в связи с профилактическими мерами против "птичьего гриппа". Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственную ветеринарную службу.

Мониторинг проводится при участии специалистов и сотрудников Государственной ветеринарной службы при министерстве сельского хозяйства, Агентства пищевой безопасности, министерства здравоохранения и министерства экологии и природных ресурсов.

Сотрудники Государственной ветеринарной службы взяли патологические материалы у 27 перелетных птиц, а также у 150 домашних птиц, содержащихся в личных и птицеводческих хозяйствах в Абшеронском, Шабранском и Сальянском районах.

На территории, охваченной мониторингом, не были обнаружены больные птицы, а также птицы, умершие от болезни, в свою очередь у птиц, содержащихся в хозяйствах, не наблюдались острые инфекционные заболевания и не зарегистрированы случаи смерти.

Взятые материалы пройдут анализ в Центральной ветеринарной лаборатории Азербайджанского института пищевой безопасности, о результатах общественность будет проинформирована.

В стране стабильная эпизоотическая ситуация по "птичьему гриппу" и другим острым инфекционным заболеваниям.