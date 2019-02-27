В Азербайджане пройдут выпускные экзамены для девятиклассников
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет в Баку, Ширване и Нахчыванской АР первый тур выпускного экзамена для девятиклассников общеобразовательных школ. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Центр.
Ожидается, что в экзамене, который пройдет третьего марта 2019 года, примут участие 37434 школьника.
Девятиклассники, которые будут участвовать в этом экзамене, уже с 23 февраля могут распечатать с сайта ГЭЦ пропускной экзаменационный лист.
Экзамен начнется в 11:00 и продлится три часа.
На экзамене будет представлено 45 заданий по языку обучения, математике и иностранному языку.
При явке на экзамен при себе необходимо иметь пропускной экзаменационный лист, оригинал документа, подтверждающего личность.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!