Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет в Баку, Ширване и Нахчыванской АР первый тур выпускного экзамена для девятиклассников общеобразовательных школ. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Центр.

Ожидается, что в экзамене, который пройдет третьего марта 2019 года, примут участие 37434 школьника.

Девятиклассники, которые будут участвовать в этом экзамене, уже с 23 февраля могут распечатать с сайта ГЭЦ пропускной экзаменационный лист.

Экзамен начнется в 11:00 и продлится три часа.

На экзамене будет представлено 45 заданий по языку обучения, математике и иностранному языку.

При явке на экзамен при себе необходимо иметь пропускной экзаменационный лист, оригинал документа, подтверждающего личность.