Сегодня в Бакинским суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу обвиняемого в мошенничестве Феликса Менделеева.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, на процессе под председательством судьи Самира Алиева было объявлено о завершении судебного следствия.

Прокурор в своем вступлении попросил лишить его свободы сроком на 10 лет и 6 месяцев.

Очередное заседание суда назначено на 6 марта.

Согласно обвинительному акту, родившийся в Узбекистане гражданин Азербайджана Ф.Менделеев является директором компании Sepra İnvest Ltd. Его компания зарегистрирована в Литве.

Ф.Менделеев мошенническим путем присвоил у Г.Гулиева 982 тыс. 833 маната и 54 тыс. 500 манатов.

Обвиняемый Ф.Менделеев не взят под стражу, в отношении него избрана мера пресечения - подписка о невыезде.