Отныне перед Международным аэропортом Гейдар Алиев будут стоять такси только компании ООО "Bakı Taksi Xidməti".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, об этом сообщила пресс-секретарь Государственной службы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова.

По ее словам, с этого дня введен запрет на ведение деятельности других такси.

"Сотрудники компании будут ожидать пассажиров пере аэропортом в униформе. Оплата производится онлайн или наличными. С сегодняшнего дня также начал свою деятельность колл-центр компании 1848", - сказала она.