В бакинском аэропорту будет работать только эта служба такси
27 февраля 2019 18:30 1 323
Отныне перед Международным аэропортом Гейдар Алиев будут стоять такси только компании ООО "Bakı Taksi Xidməti".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, об этом сообщила пресс-секретарь Государственной службы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова.
По ее словам, с этого дня введен запрет на ведение деятельности других такси.
"Сотрудники компании будут ожидать пассажиров пере аэропортом в униформе. Оплата производится онлайн или наличными. С сегодняшнего дня также начал свою деятельность колл-центр компании 1848", - сказала она.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!