Состоялась презентация нового проекта Бакинского книжного центра - сборника "Cry" (Плач), в который вошли "Карабахские рассказы" писательницы Гюнель Анаргызы и поэма "Плач по Карабаху" поэта Лейлы Бегим на английском языке, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Рассказав гостям о проекте, директор Baku Book Center Гюнель Анаргызы подчеркнула, что презентация сборника посвящена 27-й годовщине Ходжалинского геноцида. Она также отметила, что, начиная с 2013 года, данный проект реализуется в различных странах мира. Соавтор сборника, поэтесса Лейла Бегим отметила, что основная цель данного проекта - донесение правды о Ходжалинском геноциде и армянской агрессии до мировой общественности. Средства от продажи книг будут потрачены на благотворительность.

В исполнении главы отдела внешних связей компании BP Azerbaijan Рашада Байрамова и советника по программе бизнес-развития Азербайджан - Грузия - Турция Айсель Азизовой на вечере прозвучали вошедшие в сборник рассказ Гюнель Анаргызы "Письмо папе" и отрывок из поэмы Лейлы Бегим "Плач по Карабаху" на английском языке. Лауреаты международных конкурсов пианист Вюсал Айдамиров и тарист Ибрагим Бабаев исполнили свою новую композицию "Карабах".

Среди гостей были председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар Рзаев, директор Центра Максуда Ибрагимбекова Анна Ибрагимбекова, народные артисты Рамиз Гасаноглу, Фахраддин Манафов, Мехрибан Зеки, Шукюфа Юсупова, Вагиф Асадов, заслуженная артистка Наргиз Джалилова, участник проекта, директор ASAN Radio Эмин Мусави, представитель PwC Зарина Зейналова, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова и другие.

Выступившие поделились мыслями о проекте и высоко оценили труд авторов книги. Было отмечено, что Ходжалинский геноцид является кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой в течение более двухсот лет армянскими националистами-захватчиками в отношении азербайджанского народа. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы, нарушив все нормы международного права, ввели в Ходжалы тяжелую военную технику, учинили невиданную по жестокости расправу над мирным населением города, который разрушили до основания. Во время этой военно-политической агрессии погибли 613 жителей города, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 487 мирных жителей получили тяжелые ранения, 1275 человек были взяты в заложники. Ходжалинский геноцид запомнится как одно из самых кровавых событий в истории не только азербайджанского народа, но и всего человечества. Военные преступления, преступления против человечества и геноцид, совершенный Арменией в ходе продолжающейся агрессии против Азербайджана, должны найти свою правовую оценку и виновные понести заслуженное наказание.