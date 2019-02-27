В Азербайджане 1 председатель суда и 5 судей получили выговор.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом заявили на прошедшем сегодня под председательством министра юстиции Фикрета Мамедова заседании Судебно-правового совета.

Отмечается, что за грубое нарушение требований законодательства и другие нарушения председатель Шабранского районного суда Чингиз Искендеров, судья Гарадагского районного суда города Баку Теймур Гурбанов, судья Губинского районного суда Ильгар Мамедов, судья Абшеронского районного суда Севиндж Гулиева, судья Мингячевирского городского суда Алекпер Гусейнов и судья Хачмазского районного суда Владимир Рувинов получили выговор, судье Абшеронского районного суда Вагифу Гасанову сделано замечание, в отношении нескольких судей начато дисциплинарное производство.