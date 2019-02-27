В Азербайджане обнародованы итоги перевода студентов из находящихся внутри страны и за ее пределами вузов, либо смены специальности, а также перевода обучающихся в ссузах Азербайджана и в магистратуре, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство образования.

1820 человек изъявили желание сменить вуз посредством портала Transfer.edu.az. На обращения 1319 из них был дан положительный ответ, что на 442 человека больше прошлогоднего показателя.

Из 316 человек, выразивших желание перевестись из ссузов, 254 получили положительный ответ.

Портал Transfer.edu.az был создан в 2016 году для упрощения процесса перевода студентов.

Напомним, что перевод студентов из одного вуза в другой или смена специальности осуществляются по согласованию с министерством образования во время зимних или летних каникул.

Баллы, набранные студентом на вступительных экзаменах, проводимых Государственным экзаменационным центром, должны быть не меньше минимального проходного балла по соответствующей специальности высшего учебного заведения на год приема студента в вуз. Специальности, по которым студенты приняты и на которые хотят перевестись, должны входить в одну группу специальностей, определенную Государственным экзаменационным центром.

Не допускается перевод студентов из неаккредитованных высших учебных заведений зарубежных стран и получающих заочное образование в других странах.