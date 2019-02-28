Делегация в составе членов еврейской и евангелистской христианской общин США 3-8 марта будет находиться с визитом в Баку. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

В рамках программы визита 5 марта при совместной организации Госкомитета по работе с религиозными структурами и Управления мусульман Кавказа пройдет международная конференция на тему "От межрелигиозного и межцивилизационного диалога к сотрудничеству".

В ходе визита запланированы встречи делегации в МИД, Госкомитете по работе с религиозными структурами, Бакинском международном центре мультикультурализма и Управлении мусульман Кавказа, посещение еврейской школы в Баку, мечети Гейдара, православной, католической церквей, синагог европейских и горских евреев, Красной слободы в Губинском районе, где компактно проживают евреи.

В конференции примут участие председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, завотделом по межнациональным отношениям, мультикультурализму и религиозным вопросам Администрации Президента Азербайджана Этибар Наджафов, вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Бахар Мурадова, глава парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуш Новрузов, вице-президент АН Азербайджана Иса Габиббейли, депутаты Михаил Забелин, Евда Абрамов, главы функционирующих в Азербайджане религиозных конфессий, прибывшие из США участники.

Возглавляют делегацию создатель и руководитель Фонда этнического взаимопонимания США раввин Марк Шнайер и исполнительный директор евангелистской организации Eagles Wings, епископ Роберт Стёрнс.

Международное мероприятие нацелено на ознакомление с образцовым опытом Азербайджана, поддерживающим межрелигиозный диалог и сотрудничество благодаря целенаправленной политике главы государства, проведение обсуждений по дальнейшему углублению платформы общения между странами и религиями.