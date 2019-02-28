Какие взаимоотношения должны быть между руководителем и подчиненным? Что делает из сотрудников одного предприятия команду? Какими качествами должен обладать начальник, чтобы стать настоящим лидером для своих сотрудников? Об этом и многом другом Day.Az рассказала директор департамента некредитных продаж Rabitabank Мехрибан Оджаггулиева.

Вы можете вкладывать огромные деньги в предприятие, но человеческий ресурс остается самым главным и решающим фактором. Особенно в сфере обслуживания.

Многие банки пытались свести к минимуму воздействие человека на процесс, но есть момент контакта человека с человеком. Например, когда вы заходите в любой филиал банка, все сотрудники свободны, но вы выбираете одного. Выбор происходит на подсознательном уровне, хотя он покажется вам и спонтанным. Но подсознание уже успело проанализировать типаж этого человека, который оказался вам приятнее, или же он проявил какую-то активность, когда вы вошли, например, посмотрел на вас или улыбнулся.

Очень много компаний уделяет большое внимание общению сотрудников с клиентом. Но при этом не уделяет внимания общению в команде. Сколько бы вы тренингов ни провели, если среди сотрудников царит нездоровая атмосфера, то эффективность этих тренингов очень сильно пострадает.

Чтобы быть членом команды, необходимо уметь доверять и быть ответственным. Вы можете быть прекрасным оратором, можете быть суперпрофессионалом своего дела, но если вам не доверяют люди, или же вы им не доверяете, то это уже не команда.

Атмосферу в команде создает руководитель. Тон задает именно он. И люди подстраиваются под этот тон. И поэтому руководитель должен уметь доверять сотрудникам и самому заслужить их доверие. Не стоит забывать, что люди чувствуют малейшую фальшь.

Заслужить доверие сотрудников очень сложно. Насколько руководитель готов быть честен с ними? Ведь есть информация, которую по долгу службы руководитель не имеет права разглашать, но при этом он должен быть честен. И как выполнить служебный долг, оставаясь честным? В этом помогает чувство эмпатии. Можно быть очень честным, но если ты не чувствуешь человека перед собой, то твоя честность может и обидеть человека.

Большую часть своего времени мы проводим на работе. И если вы хотите жить долго и счастливо, то создавайте вокруг себя хорошую атмосферу. Где бы я ни работала, для меня самое главное - создание команды. По банальной причине - я хочу находиться в здоровой атмосфере. Мы вместе обедаем, общаемся, у нас даже так получается, что мы не опаздываем, а наоборот, приходим раньше и проводим время за приятными беседами, шутим, смеемся. И это наше начало рабочего дня (улыбается). Люди чувствуют, когда к ним относятся искренне, а когда что-то скрывают.

Доверие - осознание того, что ты можешь положиться на человека. Я достаточно требовательный менеджер, но мои сотрудники знают, что в сложной ситуации я буду рядом. Поэтому еще очень важно быть профессионалом своего дела. Если ты не компетентен, то как ты можешь говорить другим, что они должны делать? Это, как минимум, будет выглядеть смешно.

Сотрудник может испытывать к начальству страх или уважение. Первое может привести к плохим последствиям, а второе приводит к процветанию.

Есть ситуации, требующие жесткого вмешательства, есть ситуации, когда человека надо встряхнуть, чтобы он понял, что делает что-то не так. Но человеку всегда нужно давать шанс, его нужно выслушивать, и нужно уметь озвучить причины своего недовольства. Если ты должен сказать что-то неприятное своему сотруднику, но при этом объясняешь почему и даешь человеку право высказаться, он это понимает.

Руководитель должен уметь принимать решения. Не всегда популярные и не всегда приятные, но необходимые. Руководитель не может быть трусом. Когда ты начинаешь скидывать с себя ответственность на сотрудника, на коллегу, это видно. И, конечно же, к такому руководителю не будет уважения, а тем более доверия.

Мои отношения с командой очень доверительны и прозрачны. Они могут обращаться ко мне по любому поводу и в любое время.

Считаю, что человек не должен менять свои принципы и поведение в зависимости от того, в каком кресле он сидит.

Уровень жизни работника должен в относительной мере меняться соответственно той энергии, которую он затрачивает. Нельзя платить одинаково тому, кто делает много, и тому, кто ничего не делает. В долгосрочной перспективе важнее, конечно же, не материальный "пряник". Ты не можешь до бесконечности повышать зарплату, есть какой-то предел. Но когда ты приходишь на работу с удовольствием, тебе нравится общаться с коллегами, то тебя на твоем рабочем месте держат совершенно иные мотивы. И бывает, что сотрудникам предлагают работу с более высокой зарплатой, но они не уходят именно из-за того, что привязаны к своему коллективу.

В Rabitabank очень эффективная система премий. Раз в квартал оценивается процентность выполнения KPI (ключевые показатели эффективности) каждой структурной единицы Банка, в том числе и нашего департамента. Премию же получают согласно общему показателю. То есть ее получают или все, или же никто (включая руководителя). Это отличная система, потому что тогда каждый влияет на результат и старается выложиться, и при этом сотрудники помогают друг другу.

В сотруднике важнее наличие внутреннего стержня, определенного набора ценностей, а не его профессиональные навыки. Потому что в 90 процентах случаев его можно научить своему делу, и в скором времени он станет высококлассным профессионалом, но его внутренние качества или есть, или их нет.

И когда я принимаю участие в процессе выбора сотрудника, несмотря на то, что профессионализм мне тоже очень важен, на первом месте для меня soft skills (комплекс неспециализированных навыков, включающий коммуникативные навыки - Прим. ред.). И если я вижу, что он очень классный специалист, но у него не очень развиты навыки общения с людьми в коллективе, ответственность, эмпатия, то для меня это будет сигналом последующих проблем в команде и в большинстве таких ситуаций я отклоняю подобные кандидатуры. Человек может обладать знаниями и навыками, но это еще не значит, что он будет реально вкладываться в работу и станет достойным членом команды. И появление в коллективе одного человека с другими ценностями отрицательно влияет на всю систему, вплоть до полного разрушения налаженной работы.

Очень важно работать над собой, развиваться, меняться внутренне в лучшую сторону. Тогда автоматически будет меняться и внешний мир. Недостаточно ходить на тренинги, читать книги. Нужно именно работать над собой. Бороться с неуверенностью в себе, понимать, что тормозит ваше развитие, преодолевать это.

Все свои 15 лет в банковском секторе я действительно учусь. Я начинала с рядовой позиции в кассе и росла постепенно, стараясь анализировать события и ситуации в жизни, делая выводы и постоянно работая над собой.

И теперь с уверенностью могу сказать, что нет лучшего учителя, чем жизнь.

Франгиз Агаларова