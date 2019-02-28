15:44

В Абшеронском районе и Сумгайыте восстановлен интернет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, возникшая проблема устранена.

Напомним, что проблемы со связью возникли в результате повреждения волоконно-оптического кабеля, принадлежащего национальному телекоммуникационному оператору Delta Telecom. Поврежденный участок кабеля выявлен после 18-часового поиска утром в 10:00.

Стало известно, что авария произошла во время раскопок на автотрассе, где проложен кабель. Кроме того, дождливая погода и грязь на территории помешали своевременному завершению ремонтно-восстановительных работ.

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12:40

В большей части Абшеронского района и Сумгайыта возникли проблемы с доступом в интернет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, причиной является повреждение волоконно-оптического кабеля, принадлежащего национальному телекоммуникационному оператору Delta Telecom.

Сообщается, что авария произошла во время раскопок на автотрассе, где проложен кабель. В настоящее время последствия аварии устраняются.

Report связался с Delta Telecom, однако в компании сообщили, что у них нет информации по данному вопросу.