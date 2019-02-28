Абшерон и Сумгайыт остались без интернета - ОБНОВЛЕНО
15:44
В Абшеронском районе и Сумгайыте восстановлен интернет.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, возникшая проблема устранена.
Напомним, что проблемы со связью возникли в результате повреждения волоконно-оптического кабеля, принадлежащего национальному телекоммуникационному оператору Delta Telecom. Поврежденный участок кабеля выявлен после 18-часового поиска утром в 10:00.
Стало известно, что авария произошла во время раскопок на автотрассе, где проложен кабель. Кроме того, дождливая погода и грязь на территории помешали своевременному завершению ремонтно-восстановительных работ.
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12:40
В большей части Абшеронского района и Сумгайыта возникли проблемы с доступом в интернет.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, причиной является повреждение волоконно-оптического кабеля, принадлежащего национальному телекоммуникационному оператору Delta Telecom.
Сообщается, что авария произошла во время раскопок на автотрассе, где проложен кабель. В настоящее время последствия аварии устраняются.
Report связался с Delta Telecom, однако в компании сообщили, что у них нет информации по данному вопросу.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!