В Азербайджане десятки человек пострадали от лекарств
С начала года в Клинический медцентр минздрава Азербайджана с медикаментозным отравлением обратились 56 человек.
Как передает Day.Az, об этом сказал в четверг Trend завтоксикологическим отделением медцентра Азер Магсудов.
По его словам, из них 18 были госпитализированы. Четверо из обратившихся с отравлением дети, трое из которых были приняты на стационарное лечение.
Магсудов добавил, что в этом году в Центр также обратился 31 человек с аллергической реакцией после приема лекарств, включая четверых детей. Из них 14 человек (в том числе два ребенка) были госпитализированы.
По его мнению, случаи медикаментозного отравления не связаны с некачественными лекарственными препаратами. "Это происходит в результате приема лекарств в дозе, превышающей выписанную врачом. Во время бесед пациенты признаются, что неточно следовали предписаниям врача", - сказал Магсудов.
Также он отметил, что вследствие хранения лекарств в ненадлежащих местах они становятся доступными для детей. "Некоторые таблетки разноцветные и покрыты сладкой оболочкой, что может вызвать интерес детей. Поэтому лекарства необходимо хранить в местах, недоступных для детей", - сказал Магсудов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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