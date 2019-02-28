С начала года в Клинический медцентр минздрава Азербайджана с медикаментозным отравлением обратились 56 человек.

Как передает Day.Az, об этом сказал в четверг Trend завтоксикологическим отделением медцентра Азер Магсудов.

По его словам, из них 18 были госпитализированы. Четверо из обратившихся с отравлением дети, трое из которых были приняты на стационарное лечение.

Магсудов добавил, что в этом году в Центр также обратился 31 человек с аллергической реакцией после приема лекарств, включая четверых детей. Из них 14 человек (в том числе два ребенка) были госпитализированы.

По его мнению, случаи медикаментозного отравления не связаны с некачественными лекарственными препаратами. "Это происходит в результате приема лекарств в дозе, превышающей выписанную врачом. Во время бесед пациенты признаются, что неточно следовали предписаниям врача", - сказал Магсудов.

Также он отметил, что вследствие хранения лекарств в ненадлежащих местах они становятся доступными для детей. "Некоторые таблетки разноцветные и покрыты сладкой оболочкой, что может вызвать интерес детей. Поэтому лекарства необходимо хранить в местах, недоступных для детей", - сказал Магсудов.