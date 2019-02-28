Пехлеваны из Губы - братья Лачин и Гусейн Абдулгусейновы - лишили дара речи судей и зрителей на шоу талантов в Румынии, передает Day.Az со ссылкой на sputniknews.ru.

Организаторы румынского шоу талантов сами пригласили братьев принять участие в проекте и продемонстрировать свой уникальный дар и даже оплатили все расходы Абдулгусейновых, рассказал Sputnik Азербайджан Гусейн Абдулгусейнов.

"Нам регулярно поступают предложения из проектов разных стран, и мы выбираем среди них самые лучшие. Организаторы румынского шоу видели наши ролики в интернете, поэтому обратились к нам, и мы дали свое согласие. Мы отправили им все наши номера, там из них были выбраны четыре, которые мы с братом продемонстрировали в первом туре проекта", - сказал Абдулгусейнов.

В одном из номеров, по его словам, даже приняла участие одна из зрительниц, которая испытала большой шок. Члены жюри и публика практически с закрытыми глазами наблюдали за выступлением пехлеванов, боясь, что они могут нанести себе какую-то травму.

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По итогам голосования судей братья прошли во второй тур проекта, съемки которого начнутся через несколько месяцев.

В шоу принимают участие люди, обладающие уникальными способностями, из разных стран. Азербайджан же представляют только Абдулгусейновы.

"У нас очень трудная профессия. Каждый раз мы рискуем своей жизнью, но ни капельки об этом не жалеем. Самое трудное - придумать новый номер. При первой попытке не так уж легко все удается и причиной этого является стресс. Несмотря на огромное количество выступлений и повторение номеров, мы каждый раз при выходе на сцену сильно нервничаем. Но, слава Богу, всегда удается на высоком уровне продемонстрировать зрителям свои способности", - отметил Абдулгусейнов.

Сейчас братья работают над постановкой новых номеров, чтобы представить их во втором туре. Шоу состоит из трех номеров. Братья верят, что им удастся стать победителями проекта и заработать денежный приз.

Ранее Лачин и Гусейн с успехом принимали участие в проектах, осуществляемых на телевизионных каналах США, Украины, России, Италии, Турции и Грузии.

Братья Абдулгусейновы родом из Губы. Они пошли по стопам своего отца, который был в свое время известным пехлеваном. Они уже многие годы принимают участие в такого рода проектах. Они также воспитывают будущих пехлеванов у себя в районе.

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