В Баку потеплеет
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, днем преимущественно без осадков, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, передает Day.Az.
Ночью и утром местами возможны туман, морось, северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-западным ветром.
На Абшеронском полуострове температура воздуха ночью составит 3-5, днем - 9-13, в Баку ночью 3-5, днем 11-13 градусов тепла.
Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 750 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 75-85, днем - 55-65 процентов.
В районах Азербайджана первого марта днем преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами ожидается дождь. На горных территориях прогнозируется снег. Ночью и утром в отдельных местах туман, западный ветер усилится.
Ночью - 0-5, днем - 9-14 градусов тепла, в горах ночью - 0-5 градусов мороза, днем - 4-9 градусов тепла.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
В Баку потеплеет
В Баку потеплеет
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