В январе 2019 года Турцию посетили 46,8 тысячи туристов из Азербайджана, что на 2,45 процента меньше по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в четверг в министерстве культуры и туризма Турции.

"Доля граждан Азербайджана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за этот период, составила 3,05 процента", - сказали в министерстве.

Было отмечено, что в январе 2019 года Турцию посетили 1,539 миллиона туриста, что на 5,33 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

За указанный период Стамбул посетили свыше 918 тысяч, Анталью - 116 тысяч туристов.

Больше всего туристов в январе посетило Турцию из Болгарии (113,8 тысячи) и Грузии (112,3 тысячи).