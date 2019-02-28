Азербайджанцы стали реже посещать Турцию
28 февраля 2019 13:38 50
В январе 2019 года Турцию посетили 46,8 тысячи туристов из Азербайджана, что на 2,45 процента меньше по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в четверг в министерстве культуры и туризма Турции.
"Доля граждан Азербайджана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за этот период, составила 3,05 процента", - сказали в министерстве.
Было отмечено, что в январе 2019 года Турцию посетили 1,539 миллиона туриста, что на 5,33 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
За указанный период Стамбул посетили свыше 918 тысяч, Анталью - 116 тысяч туристов.
Больше всего туристов в январе посетило Турцию из Болгарии (113,8 тысячи) и Грузии (112,3 тысячи).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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