Рабочая группа, при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в целях совершенствования управления в сфере усыновления, провела встречи с азербайджанским представительством Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и сотрудниками организации "Объединенная помощь Азербайджану" (UAFA), руководителями соответствующих НПО. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство.

Руководитель рабочей группы, заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов подчеркнул, что указ Президента Ильхама Алиева от 10 декабря 2018 года способствует построению системы управления в сфере усыновления на современном и более совершенном уровне в соответствие с прогрессивным мировым опытом, на инновационных основах и в прозрачно форме. Керимов отметил гуманные инициативы и проекты Первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в области оказания особого внимания и заботы к детям, лишенным родительской опеки.

Керимов сказал, что разрабатываемая новая модель управления в Азербайджане в сфере усыновления будет опираться на принцип обеспечения достойной жизни для усыновленных детей.

Член рабочей группы, заведующий отделом минтруда по политике социальной защиты лиц с инвалидностью Сабир Годжаев рассказал о полномочиях и поручениях, данных министерству в области усыновления, в соответствие с указом. Годжаев также выступил с презентацией по работе, проводимой в сфере исполнения этих поручений, по процессу усыновления в новой модели управления.

Также выступили руководитель программы защиты детей представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане Вугар Салманов, представитель UAFA, лицензированный специалист по социальной работе в области защиты детей Соединенного Королевства Джо Шат, президент Форума национальных неправительственных организаций Азербайджана Рауф Зейни, председатель Общественного объединения помощи женщинам "Чистый мир" Мехрибан Зейналова и другие. Выступившие положительно оценили сотрудничество министерства с институтами гражданского общества в этой сфере.