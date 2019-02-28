Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) в Азербайджане Эльмира Сулейманова предлагает применять преференции при предоставлении льготного ипотечного кредита для врачей и учителей, проработавших минимум 15 лет.

Об этом, как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в ежегодном отчете омбудсмена "О состоянии обеспечения и защиты прав и свобод человека в Азербайджане" за 2018 год.

С этой целью в "Порядок предоставления ипотечного кредита, в том числе, льготного ипотечного кредита, за счет Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда", утвержденный указом Президента Азербайджана от 22 июня 2016 года, предлагается добавить соответствующий пункт.

Также в предложении говорится о том, чтобы срок стажа в 15 лет, установленный в соответствующих нормативно-правовых актах касательно права на получение льготного ипотечного кредита для лиц, находящихся на госслужбе, в том числе, служащих на особом виде госслужбы, соответствовал стажу представителей других привилегированных профессий, которым предоставляются льготы. Омбудсмен предложила, чтобы этот срок был снижен минимум на пять или семь лет.