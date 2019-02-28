В Центре Гейдара Алиева 15 марта откроется выставка французского скульптора Мауро Корда под названием "Zoospective and Morphospective". Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центр.

На выставке будет представлено около 40 работ автора.

В творчестве Корда важное место занимает портретный жанр.

В своих произведениях он раскрывает внутренний мир человека в различной среде и ситуациях, и для достижения этого использует бронзу, керамику, металл, мрамор и другие различные материалы.

В своем творчестве Мауро Корда уделяет особое внимание и животному миру. Эти произведения нацелены на то, чтобы обратить внимание на такие глобальные вопросы, как стремительное исчезновение ряда видов животных. Скульптор направляет послание о том, что обычные виды животных в дикой природе и зоопарках в скором времени могут выглядеть как представляемые им фантастические существа.

Выставка в Центре Гейдара Алиева продолжится до 15 сентября.