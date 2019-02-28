Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 10 марта текущего года проведет электронный пробный экзамен по приему на госслужбу по административным должностям групп AA, AB и AC в целях помощи в еще более эффективной подготовке к тестовому экзамену. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Пробный экзамен начнется в 10:00.

Кандидат будут сдавать экзамен в специально отведенных залах по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Абдулвахаба Саламзаде, 28.

Онлайн регистрация для участия на экзамене завершится 10 марта в 09:00. Для того, чтобы зарегистрироваться, необходимо пройти по ссылке: http://eservices.dim.gov.az/dqq/Exam/TestExamRegCom

Кандидаты, желающие принять участие в экзамене должны создать "личный кабинет" на сайте ГЭЦ. При создании "личного кабинета" также открывается денежный счет. После этого необходимо пройти онлайн регистрацию на сайте ГЭЦ.

В пробном экзамене будут использоваться те же тестовые задания, которые использовались в предыдущих экзаменах.