Сотрудники Государственной погранслужбы пресекли контрабандный провоз через государственную границу Азербайджана до 17,5 килограмма героина, марихуаны и терьяка (опий) и 3000 таблеток психотропного вещества "метадон-40". Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на Службу.

Пограничный наряд 26 февраля обнаружил на территории погранзаставы вблизи села Бала Бахманли Физулинского района Горадизского погранотряда передвижение двух неизвестных лиц из Ирана в Азербайджан. Был открыт предупредительный выстрел в воздух в отношении нарушителей границы, не подчинившихся приказу пограничного наряда "стоять!", однако нарушители границы бросили весь имевшийся у них груз, и скрылись в обратном направлении. Территория была перекрыта, и проведены поисковые меры. В двух мешках было обнаружено и изъято 4,075 килограмма героина и 4,290 килограмма марихуаны.

В тот же день пограннаряд, проводя осмотр территории погранзаставы вблизи села Далали Джалибадаского района на территории погранотряда "Гектепе" обнаружил два бесхозных свертка, в которых было 7,9 килограмма терьяка, 1,020 килограмма героина, 3000 таблеток психотропного препарата "метадон-40" и два коробки с табачной продукцией.

По указанным фактам продолжаются необходимые оперативно-следственные меры.