В Азербайджане двух судей обвиняют в коррупции
Судебно-правовой совет Азербайджана обратился в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре по поводу судей двух судов, в прошлом году создавших условия для коррупции.
Об этом было сказано на заседании Судебно-правового совета, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
На заседании было сказано, что за грубое нарушение требований законодательства и допущение случаев, создающих условия для коррупции, досрочно прекращены полномочия судьи Сумгайытского городского суда Ильяса Махмудова, а судья Кяпязского районного суда города Гянджа Яшар Гашимов был освобожден с занимаемой должности и переведен на другую работу.
Совет принял решение о направлении материалов в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана для дачи правовой оценки.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!