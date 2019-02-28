Судебно-правовой совет Азербайджана обратился в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре по поводу судей двух судов, в прошлом году создавших условия для коррупции.

Об этом было сказано на заседании Судебно-правового совета, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

На заседании было сказано, что за грубое нарушение требований законодательства и допущение случаев, создающих условия для коррупции, досрочно прекращены полномочия судьи Сумгайытского городского суда Ильяса Махмудова, а судья Кяпязского районного суда города Гянджа Яшар Гашимов был освобожден с занимаемой должности и переведен на другую работу.

Совет принял решение о направлении материалов в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана для дачи правовой оценки.