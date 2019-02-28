Состоялось очередное заседание Национального совета по телерадиовещанию (НСТР).

Как сообщили Report в НСТР, на заседании была обсуждена идея создания в Азербайджане новостного канала, доступного в Баку и на Абшероне на частоте 48 (SD-вещание) и 37 (HD-вещание). Конкурс на открытие телеканала будет проходить с 11 марта по 11 апреля, передает Day.Az.

На заседании в том числе было рассмотрено обращение компании MEDİAART о получении лицензии на кабельное вещание на аудиторию до 5000 абонентов. Было принято решение о выдаче компании соответствующей бессрочной лицензии.