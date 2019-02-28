В Азербайджане откроется новый новостной канал
28 февраля 2019 17:46 233
Состоялось очередное заседание Национального совета по телерадиовещанию (НСТР).
Как сообщили Report в НСТР, на заседании была обсуждена идея создания в Азербайджане новостного канала, доступного в Баку и на Абшероне на частоте 48 (SD-вещание) и 37 (HD-вещание). Конкурс на открытие телеканала будет проходить с 11 марта по 11 апреля, передает Day.Az.
На заседании в том числе было рассмотрено обращение компании MEDİAART о получении лицензии на кабельное вещание на аудиторию до 5000 абонентов. Было принято решение о выдаче компании соответствующей бессрочной лицензии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!