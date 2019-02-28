В поселке "28 Мая" Бинагадинского района Баку ведется работа по реконструкции дорог. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Протяженность реконструируемых дорог составляет 1,4 километра.

В настоящее время уже началась работа по асфальтированию готовых участков дорожной основы. В целом, площадь участка, где проводятся ремонтно-строительные работы, составляет около 10 тысяч квадратных метров.

На последнем этапе проекта, в соответствие с нормами и стандартами строительства, будут установлены необходимые дорожные знаки для нормальной организации движения, будет обновлена дорожная разметка, и дороги будут переданы в пользование граждан.