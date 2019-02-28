Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) в Азербайджане Эльмира Сулейманова предложила вернуть дошкольные образовательные учреждения в подчинение министерства образования, чтобы они финансировались из бюджета этой структуры.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, говорится в ежегодном отчете омбудсмена "О состоянии обеспечения и защиты прав и свобод человека в Азербайджане" за 2018 год.

В отчете также предлагается усовершенствовать процесс приема учащихся в первый класс общеобразовательных школ, уточнять территориальную принадлежность школ до процесса приема и заранее объявлять соответствующую информацию.

Омбудсмен также предлагает, чтобы при комплектации классов соблюдались требования по количеству учеников и детей в подготовительных группах.