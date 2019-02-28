В четверг в Гяндже прошло мероприятие, посвященное 100-летию создания органов безопасности в Азербайджане и успешной политике государственности и безопасности великого лидера Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Выступивший на мероприятии глава Исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамов сказал, что безопасность, стабильность играют важную роль в развитии каждой страны.

"Обеспечение стабильности, безопасности, правильное и серьезное ведение борьбы против преступности являются важными факторами, которые вносят очень большой вклад в развитие Азербайджана. Сегодня Служба государственной безопасности пишет славные страницы истории своей деятельности, осуществляемой в области надежной защиты наших национальных интересов и безопасности, осуществляет исключительную службу в сохранении безопасности родины и народа", - добавил Байрамов.

Начальник Гянджинского городского управления Службы государственной безопасности Али Алиев сказал, что Служба госбезопасности встала на новый этап своего развития. Алиев отметил, что Азербайджан, уверенно укрепляющий свою независимость, доказывающий, что, опираясь на демократические принципы, не отступит от строительства цивилизованного, правового государства, сегодня еще больше развивает свои традиции государственности и создает нерушимую основу для ее надежного будущего. Служба государственной безопасности, на которую возлагаются важные задачи в этой сфере, проводит важную работу по сохранению государственной независимости, являющейся самым большим достижением азербайджанского народа, и ее дальнейшему укреплению.

Выступивший на мероприятии председатель Общественного объединения ветеранов органов спецслужб "Альянс" Шамиль Сулейманов сказал, что цикл мероприятий, связанных со 100-летием создания органов безопасности в Азербайджане, охватывает многие города и районы страны. Сулейманов рассказал о сути проведения этих мероприятий и отметил, что главной целью является организация встреч в регионах, информирование молодого поколоения о деятельности общенационального лидера Гейдара Алиева в органах безопасности.

Председатель Объединения также рассказал о своей деятельности в органах безопасности, поделился воспоминаниями о Гейдаре Алиеве.

"Первым, с кем я встретился, когда начинал работать в органах безопасности, был Гейдар Алиев. Я встретился с ним, мы беседовали примерно два часа. Я никогда не забывал сказанные Гейдаром Алиевым в ходе беседы слова, данные им советы. Свою 36-летнюю деятельность я строил на основе советов великого лидера", - добавил Сулейманов.

Сулейманов отметил, что Гейдар Алиев делал все возможное для того, чтобы воспитать национальные кадры в органах спецслужб Азербайджана, для национализации органа службы безопасности. Гейдар Алиев был личностью, любящей свою работу, профессесию, получающей удовольствие от проделываемой работы.

"Великий лидер старался воспитать кадры не только для органов спецслужб, но и для других правоохранительных органов. Он интересовался всеми сферами, делал все возможное для развития азербайджанского народа. Гейдар Алиев стоял в одном ряду с гигантами органов спецслужб", - добавил председатель Объединения.

Председатель Организации ветеранов войны и правоохранительных органов Юсиф Мамедов сказал, что общенациональный лидер Гейдар Алиев является одной из очень великих личностей.

"Гейдар Алиев имеет неоценимые заслуги в развития органов спецслужб Азербайджана. Воспитание сегодня кадров органов спецслужб Азербайджана стало возможным благодаря усилиям Гейдара Алиева", - сказал Мамедов.

По его словам, вступление Гейдара Алиева на должность начальника отдела в органах спецслужб стало переломным моментом в истории азербайджанской нации. Мамедов добавил, что Гейдар Алиев за короткое время добился того, что привел в органы спецслужб азербайджанцев.

Мамедов отметил, что Гейдар Алиев также сыграл особую роль в получении легендарным азербайджанским разведчиком Мехти Гусейнзаде звания Героя Советского союза.

"В то время Гейдар Алиев поднял все архивные документы, связанные с Мехти Гусейнзаде, и исследовал его жизнь. Стало известно, что контрразведчик Мехти Гусейнзаде проявил большой героизм во имя Советского союза. Именно после исследований Гейдара Алиева Мехти Гусейнзаде получил звание Героя Советского союза", - добавил председатель организации.

Мамедов подчеркнул, что великий лидер Гейдар Алиев во время своего руководства Азербайджаном обеспечил стабильность в стране, добился ее всестороннего развития.

Затем, по случаю 100-летнего юбилея создания органов безопасности в Азербайджане, глава Исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамов был награжден личным знаком Общественного объединения ветеранов органов спецслужб "Альянс" и "Почетной грамотой" .

"Почетной грамоты" Исполнительной власти города Гянджа по случаю 100-летнего юбилея создания органов безопасности Азербайджана была удостоена группа сотрудников Гянджинского городского управления Службы государственной безопасностия за отличие в общественной жизни и обеспечении безопасности Гянджи.