Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана обнародовал результаты первого этапа приемного экзамена в магистратуру вузов и Национальной академии наук Азербайджана, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ГЭЦ, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Всего для участия на экзамене прошли регистрацию 12684 бакалавра, 118 из них не пришли на экзамен.

В ГЭЦ отметили, что 49,73 процента и 53,61 процента бакалавров, принявших участие на экзамене в 2018 и 2019 годах соответственно, набрали более 50 баллов. В 2014-2016 годах этот показатель составлял 25-32 процента.

Согласно результатам экзамена, в этом году средний показатель составил 51,36 балла. Это означает, что половина участников экзамена набрали больше среднего балла.

Средний показатель в 2018 году составил 49.91 баллов. 6121 из 12241 участвовавших на экзамене бакалавров набрали выше 49.91 балла, остальные набрали меньше.

В 2019 году 23 бакалавра набрали 91 и выше баллов, 336 человек набрали 81 и выше баллов, 1369 бакалавров набрали 71 и выше баллов. В 2018 году соответствующие баллы набрали 11, 137 и 872 человека.

"Как видно, выросло число лиц, набравших в этом году высокие баллы. Отметим, что 33 бакалавра набрали 90 и выше баллов. Средний показатель набранных эти лицами баллов во время приема в вузы составил 634 балла", - отмечается в ГЭЦ.

В Центре также отметили, что 7271 человек (57,96 процента), принимавших в этом году участие на экзамене, были выпусниками этого года, 5274 человек (42.04 процента) - выпускниками прошлых лет. В прошлом году эти показатели составили 6793 (55,49 процента) и 5448 (44,51 процента) соответственно. 5434 участника экзамена (43.32 процента) - юноши, 7111 участников (56,68 процента) - девушки. Как и в 2018 году, в этом году девушки по сравнению с юношами прказали более хороший результат. 55,53 процента и 55,28 процента девушек в 2018 и 2019 году соотвественно набрали минимум 50 баллов, а соответствующий балл среди юношей набрали 44.47 процента и 44,72 процента в 2018 и 2019 году соответственно.