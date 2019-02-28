В Азербайджан в январе этого года большего всего туристов прибыло из Пакистана, Индии, Казахстана, Грузии и Туркменистана, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму, передает Day.Az.

В январе 2019 года Азербайджан посетили 191,4 тысячи иностранных граждан, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на пять тысяч человек, или на три процента.

На 22 процента увеличилось количество туристов, прибывших из Грузии. Также наблюдается значительное увеличение туристов и Южной и Центральной Азии. Количество туристов увеличилось на 60,9 процента и 35,4 процента соответственно.

Самый высокий темп роста наблюдается среди туристов из таких стран Южной Азии, как Пакистан и Индия, а также из стран Центральной Азии - Казахстана и Туркменистана.

В январе из каждой из этих стран в Азербайджан прибыло более 2000 туристов.