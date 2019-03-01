В Азербайджане появится новый вид парка
В Азербайджане создается новый тип особо охраняемых природных территорий - геологические парки.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим в закон "Об особо охраняемых природных территориях и объектах" вносятся поправки.
Согласно новому дополнению к закону, геологические парки являются территориями, обладающими статусом природоохранного предприятия или организации, которые используются для природоохранных, просветительских, научных, культурных, туристических и других целей. На этих территориях находятся природные объекты, имеющие специальную геологическую, географическую, историческую и эстетическую важность.
Территории геологических парков относятся к особо охраняемым природным территориям республиканского значения. Геологические парки организуются по решению органа исполнительной власти на основании представления соответствующего государственного органа.
Отметим, что Глобальная сеть геологических парков ЮНЕСКО выступила с инициативой создания геологических парков в Азербайджане. После принятия поправок к закону предусматривается создание ряда геологических парков, в том числе геологического парка "Гобустанские грязевые вулканы".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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