Еще один пожар в многоэтажном здании в Баку
1 марта 2019 09:27 160
В Ясамальском районе Баку произошел пожар в многоэтажном здании.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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