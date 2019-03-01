Прокуратура Джалилабадского района возбудила уголовное дело по факту отравления 15 работников магазина в Джалилабаде. Как передает Day.Az, об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на районную прокуратуру.

Согласно информации, расследуется факт отравления химическими веществами 28 февраля работников магазина "Green Store" в Джалилабаде.

В связи с происшествием был проведен осмотр места с участием сотрудников полиции и прокуратуры, собраны вещественные доказательства, назначены соответствующие экспертизы. Также были взяты соответствующие показания, изъяты видеокадры с камер видеонаблюдения в магазине.

Напомним, что вечером 28 февраля 15 работников магазина "Green Store" в Джалилабаде были госпитализированы с диагнозом "отравление".