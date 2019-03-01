Массовое отравление в Джалилабаде, есть пострадавшие
1 марта 2019 10:02 274
Прокуратура Джалилабадского района возбудила уголовное дело по факту отравления 15 работников магазина в Джалилабаде. Как передает Day.Az, об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на районную прокуратуру.
Согласно информации, расследуется факт отравления химическими веществами 28 февраля работников магазина "Green Store" в Джалилабаде.
В связи с происшествием был проведен осмотр места с участием сотрудников полиции и прокуратуры, собраны вещественные доказательства, назначены соответствующие экспертизы. Также были взяты соответствующие показания, изъяты видеокадры с камер видеонаблюдения в магазине.
Напомним, что вечером 28 февраля 15 работников магазина "Green Store" в Джалилабаде были госпитализированы с диагнозом "отравление".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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