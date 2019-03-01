В марте в связи с Международным женским днем - 8 марта и праздником Новруз 8 дней будут нерабочими.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azxeber.com, в связи с Международным женским днем - пятница 8 марта будет нерабочим днем.

9 и 10 марта приходятся на субботу и воскресенье, в связи с чем три дня подряд будут нерабочими. 11 марта - рабочий день.

20-24 марта - нерабочие дни в связи с праздником Новруз. 23 марта приходится на субботу, а 24 марта - воскресенье, соответственно, 25 и 26 марта также нерабочие дни.

Напомним, что указ об этом подписывал премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов 19 декабря 2018 года.