Сколько будет нерабочих дней в марте?
1 марта 2019 11:03 146
В марте в связи с Международным женским днем - 8 марта и праздником Новруз 8 дней будут нерабочими.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на azxeber.com, в связи с Международным женским днем - пятница 8 марта будет нерабочим днем.
9 и 10 марта приходятся на субботу и воскресенье, в связи с чем три дня подряд будут нерабочими. 11 марта - рабочий день.
20-24 марта - нерабочие дни в связи с праздником Новруз. 23 марта приходится на субботу, а 24 марта - воскресенье, соответственно, 25 и 26 марта также нерабочие дни.
Напомним, что указ об этом подписывал премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов 19 декабря 2018 года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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