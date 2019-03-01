Учитывая большое количество людей, заразившихся корью в Европе и соседних с Азербайджаном странах, в ближайшее время в страну будет доставлена вакцина против кори и краснухи для иммунизации взрослых. Об этом, как передает Day.Az, в пятницу сказала эксклюзивно Trend замдиректора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии минздрава Афаг Алиева.

По ее словам, минздрав заказал ЮНИСЕФ 160 тысяч доз вакцин.

Замдиректора Центра добавила, что после доставки вакцин лица старше 18 лет смогут обращаться в территориальные поликлиники, чтобы пройти вакцинацию.

Алиева добавила, что в настоящее время в Азербайджане достаточно вакцины для иммунизации детей.

Напомним, что ранее Trend сообщал, что в Азербайджане лица в возрасте 20-40 лет пройдут вакцинацию против кори, в связи с чем министром здравоохранения подписан соответствующий указ.

В приказе руководителям медицинских управлений и учреждений минздрава поручено в марте-апреле 2019 года осуществить в Баку и других городах и районах республики, где зарегистрировано заболевание, мероприятия по иммунизации против кори среди населения в возрасте 20-40 лет.

Отметим, что в 2018 году в ряде европейских стран, а также соседних Грузии и России была зафиксирована вспышка заболеваемости корью, которая впоследствии была зарегистрирована и в Азербайджане.