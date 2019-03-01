В Азербайджане произошел пожар в школе, есть пострадавшие
1 марта 2019 12:01 662
В Самухском районе Азербайджана произошел пожар в школе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент отмечен в средней школе села Татлы.
На место происшествия привлечены пожарные и бригада скорой медицинской помощи. По предварительной информации, около 10 лицам оказана медицинская помощь.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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