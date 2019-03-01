В Самухском районе Азербайджана произошел пожар в школе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, инцидент отмечен в средней школе села Татлы.

На место происшествия привлечены пожарные и бригада скорой медицинской помощи. По предварительной информации, около 10 лицам оказана медицинская помощь.

По факту ведется расследование.