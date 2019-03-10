Роль археологической науки для истории каждого государства трудно переоценить. Археологические материалы и археологические памятники - это национальный паспорт каждого народа, а артефакты - самый сильный аргумент в любом политическом споре.

Любой посетитель Ичеришехер, входящий в него со стороны Гоша-Гала гапысы, сразу же обратит свой взор на величественное здание, построенное в конце ХIХ - начале ХХ веков, в котором ныне располагается Музей археологии и этнографии.

Прежде чем послужить на благо науки, это здание неоднократно меняло своих хозяев и принадлежало разного рода учреждениям, пока в 1993 году распоряжением Общенационального лидера Гeйдaра Aлиeва не был создан самостоятельный институт в структуре Национальной Aкадемии Наук со своей аспирантурой, докторантурой и другими подразделениями.

Учитывая месторасположение здания и проявляемый многочисленными гостями Баку интерес к истории и культуре нашей страны, было решено создать здесь Музей археологии. Это решение пришло неспроста, так как в столице уже имелся музей, в котором экспонировались археологические древности, - Музей истории Азербайджана. Но последний был многопрофильным и не мог отвечать назначению музея материальной культуры народа.

И уже более четырех десятилетий Музей археологии радушно распахивает свои двери перед посетителями, чтобы показать те материальные свидетельства прошлого, которые делают нашу страну великой. Именно азербайджанская археологическая наука доказала, что историю человечества нашей страны можно датировать двумя миллионами лет, ведь именно в недрах нашей земли азербайджанские археологи нашли недостающее звено в цепи истории существования человечества - останки жившего 400 тысяч лет тому назад "азыхантропа" (исследователи Мамедали Гусейнов и Дамир Гаджиев), которые были обнаружены в Азыхской пещере. Кроме того, наши археологи также доказали, что в Азербайджане существовали города-государства эпохи бронзы, бывшие центром политической жизни древнего мира.

По словам руководителя музея, главы отдела научной экспозиции Института археологии и этнографии НАНА Фархада Гулиева, основная цель музея - донесение результатов деятельности института до общественности.

В Музее собрано 2000 экспонатов, среди которых есть предметы культа и быта, оружие, одежда и украшения. Здесь нужно как можно медленнее ходить между стеллажами, любоваться изящными артефактами и воображать себе то, как жили и выглядели наши предки - тут демонстрируются археологические находки, отражающие все этапы истории Азербайджана с каменного века до конца средневековья и этнографические материалы. Экспонаты музея создают полное представление о лагерях первобытных людей в период палеолита, ранние деревни на территории Азербайджана, принадлежащие земледельческо-скотоводческим племенам, о погребальных памятниках, о ранней городской культуре, об исторической и материальной культуре древних государств, об искусстве древних времен Азербайджана, об образе жизни, хозяйстве, моральной культуре великих азербайджанских предков.

Одними из самых древних экспонатов являются предметы, относящиеся к так называемой Гуручайской культуре. Орудия труда этой культуры имеют сходство с орудиями Олдувайской культуры, следы которой были обнаружены в Африке. В данной витрине представлены самые примитивные орудии труда, относящиеся к периоду палеолита (каменного века) - многочисленные грубые рубящие орудия: протогопперы, грубые скребла, скребки из отщепов, отщепы с ударными площадками и так далее.

Далее мы видим элементы шомутепинской культуры, распространенной в основном в Гянджа-Казахском регионе, входяще в список древних археологических культур ЮНЕСКО.

В следующей витрине демонстрируются палеоантропологические останки - останки, характеризующие особенности антропологического типа Каспий, который является одним из древнейших антропологических типов на Кавказе.

К концу бронзовой эпохи прослеживается довольно существенное различие в типе населения Южного и Северного Кавказа. В древнейших погребениях и Мингячевирских могильниках находят резко выраженные длинноголовые узколицые европеоидные черепа, по типу сходные больше всего с представителями современных длинноголовых вариантов каспийского типа. Интерес представляет карта, на которой указана миграция первичных людей из Африки в Евразию - эволюция рода Homo в основном происходила в Африке. Человек современного типа вышел на Ближний Восток около 70 тыс. лет назад.

Следующая витрина знакомит нас с периодом неолита и хальколита - образцы керамики с росписью и элементами декора, вулканические камни - обсидиан, керамика с примесью самана и разного рода каменные орудия в виде долот и топоров. Характерные черты материальной культуры неолитических племен Азербайджана - круглые глинобитные здания, керамика с декором, антропоморфные женские фигурки из глины, обсидиановые орудия - преимущественно продолговатые призматические ножи. Считается, что эта культура возникла вскоре после резкого похолодания 6200 г. до н. э., продолжавшегося около 2 тысяч лет.

Далее Фархад муаллим знакомит нас с находками поселения Камильтепе (VI тыс. до н.э., Агджабеди) - древнейшего поселения эпохи неолита в Азербайджане, где ученые выявили систему рвов и кольцевых структур, которая на 2 тыс. лет древнее известной европейской, остатки полуземлянки, выложенной из кирпича-сырца. В экспозиции выставлены различные артефакты, отражающие культуру древних земледельческих племен Азербайджана.

Среди них особо выделяется земледельческое орудие - деревянный серп с кремниевыми вкладышами. Этот хорошо сохранившийся до наших дней серп из поселения Геойтепе (Товуз). Аналогичный более ранний вариант серпа, который является самым древним земледельческим артефактом на Южном Кавказе, был найден в поселении Гаджиалахманлытепе (вблизи Гейтепе). Благодаря поселению Гейтепе можно смело сказать, что современный азербайджанский народ является преемником творцов древней цивилизации Южного Кавказа VII- VI тыс. до н. э. Кстати, среди обнаруженных находок в древнем поселении Гейтепе - остатки зерна в глиняных кувшинах, анализы свидетельствуют, что уже в эпоху неолита в Азербайджане было развито земледелие. Гейтепе относится ко временам первой оседлости местного населения и занятиям земледелием и занесен в список исторических и культурных памятников, взятых под охрану государства. По мнению исследователей, таких прочных строений, как здесь, нет ни в одном другом памятнике периода неолита, обнаруженном в Азербайджане.

Два шага вперед, и мы уносимся в эпоху ранней бронзы, в Кура-Аракскую культуру. Различные погребения этой эпохи дали огромный чрезвычайно интересный материал - остатки медеплавильных печей, тигли, каменные и глиняные литейные формы, остатки небольших и сравнительно больших построек, фигурки быков, модели глиняных колесиков (иногда с осью), различные виды пшеницы, ячменя, проса, кремневые вкладыши от составных серпов, мужские статуэтки, оружие, различные изделия из камня, кости и металла, украшение из золота и многое другое.

По словам Фархад муаллима, в тот период покойников хоронили в грунтовых и богато обставленных могилах - в курганах, в коллективных захоронениях, их обычно снабжали орудиями, оружием, сосудами, украшениями и т. д. В могилах нередко встречаются целые скелеты животных, которых приносили в жертву.

Следующая витрина представлена материалами периода поздней бронзы - раннего железа. Культура этого периода характеризуется керамикой черно-серого обжига с орнаментом геометрического характера, широкими бронзовыми мечами, топорами в виде секир, втулчатыми наконечниками стрел, копьями и вилами, памятники, наряду с черно-серой керамикой, содержат крашенные сосуды, металлические изделия, имеющие множество аналогий с материалами Приурмийского района, крашеная керамика начинает вытесняться монохромой, появляются новые погребальные сооружения и обряды.

Раскопки памятников железного века в Азербайджане показали, что для этого периода характерны в основном неукрепленные, компактно расположенные поселения (например, Каратепе в Мильской степи и др.), а также укрепленные поселения типа циклопических сооружений в предгорных и горных районах, поселения временного характера, служившие зимним или летним обиталищем, каменные ящики, курганы и грунтовые погребения, отражающие глубокую социальную и имущественную дифференциацию. Встречаются могилы племенных вождей, сопровождаемые богатым инвентарем, а также умерщвленными рабами и женами. В могилах увеличивается количество оружия (кинжалы, мечи, двухзубые вилы, втульчатые копья, секиры, наконечники стрел и др.). Специально следует отметить выделение воинов в особую социальную категорию.

Следующая витрина отображает предметы, найденные в более чем в 30 древних могильниках Мунджуглутепе и Иланлытепе (Геранбой). Эти погребения в основном являются грунтовыми могилами. В этих погребениях можно встретить множество археологических материалов. Исследование курганных материалов поздней бронзы и раннего железа на нашей территории имеют разные положения скелетов: на левом, правом боку в скорченном положении или с руками на плечах либо лице. Столь различные погребения должны быть объяснены не различием этнической принадлежности, а социальным положением погребенных.

Следующие витрины нас знакомит с находками, сделанными в Карабахских курганах. Карабахские курганы - это в основном погребения с крупными погребальными камерами, в них представлено много интересных керамических материалов ритуального характера с изображением разных орнаментов, которые основываются на богатом миропредставлении древних племен Азербайджана.

Особое значение имеет большой Борсунлинский курган, обнаруженный в Азербайджане в равнинной части бассейна рек Тертерчай и Гаргарчай (курган Борсунлу относится в XIV-XIII векам до н.э.). Диаметр кургана Борсунлу 80 м, высота 7 м, в центральной части находилась огромная могила (32х8х4 м) общей площадью 256 кв. м, камера, ориентированная по векторам север-восток и юг-запад. По величине камера кургана Борсунлу - единственная не только в Азербайджане, но и на всем Южном Кавказе.

Богата материалами экспозиция, посвященная кургану Гараджемирли (Шамкир). Керамические образцы Гараджемирли включают в себя различного размера кувшины, миски, курильницы, сосуды с фигурами птиц, подставки мангала, глиняный овальный котел. Большинство экземпляров, независимо от формы, украшены орнаментом на разные мотивы, но в одном художественном и техническом стиле. Мотивы орнаментов - зигзаги, меандры, полосы, углы, волнистые линии, крюки, шевроны, свастика, древо жизни, кольцевые штампы и др. Примечательно появление рисунков животных - козлов, оленей, лошадей. Рисунки исполнены зубчатым инструментом. Среди сосудов особое внимание заслуживают редкие образцы керамики. Они имели своеобразные функции - это обрядовые курильницы.

В следующей экспозиции отражен обряд погребения в кувшине античного периода. Суть обряда такого рода захоронения заключается в том, что покойника размещали внутрь большого хозяйственного кувшина, а затем сам кувшин укладывали в могильную камеру четырехугольной или овальной формы. Погребальные кувшины, как правило, укладывались в камерах в горизонтальном положении. Несмотря на ряд локальных особенностей погребального обряда в кувшинах в разных регионах страны, в его исполнении прослеживается наличие некоторой закономерности. Это указывает на то, что население, хоронившее своих покойников в кувшинах, было носителем общей культуры.

А вот материалы, обнаруженные из Галатепе (Агджабеди), - античного албанского города, которые свидетельствует о том, что Галатепе состоит из двух прослоек (верхняя - средневековье, нижняя - античный период).

Кроме находок, сохранившихся с древних времен, здесь также выставляют экспонаты, относящиеся к средним векам, указываются сведения об образцах городской культуры и надгробных памятниках раннесредневекового периода, величественных городах средних веков. Даже непрофессионал сумеет отличить эти предметы от образцов древней культуры по виду и оформлению. Золото, безусловно, очень красиво, но керамика дает более важную информацию, чем желтый металл, ведь керамика - основной датирующий материал, на основе которого археологи и делают свои выводы.

Разглядывая стенды внутри витрин, мы узнаем, что во время раскопок в Габале были обнаружены останки общественных зданий античного периода, образцы материальной культуры. Великолепно изготовленная и декорированная посуда, ювелирные украшения из металла, камня, кости говорят о расцвете в этот период различных видов ремесленного производства, о высоких художественных вкусах древних мастеров. Для местных мастеров не было трудным также изготовление стеклянных литиков на основании привозных оригиналов, поскольку археологические находки в Хыныслы (Шамахы) дают основание считать, что стеклоделие древним азербайджанцам было знакомо еще в начале нашей эры.

Результаты многолетних исследований свидетельствуют о том, что в средневековье гончарное производство было значительно усовершенствовано, среди многочисленных изделий простой неполивной керамики ХI-XIII вв. особое место занимают изделия со штампованным орнаментом с очень сложным и разнообразным рельефным геометрическим и растительным орнаментом, а также с изображениями животных, птиц, рыб и очень редкими изображениями человека. Среди чаш и блюд, украшенных изображением животных, привлекает внимание полихромная чаша, обнаруженная при раскопках 1939 г. в нижнем дворе Дворца Ширваншахов в слое XII-XIII вв. с изображением бегущего зебу на фоне растительных побегов.

В 30-е годы XIII в. монгольскими ордами были разграблены и разрушены многие города Азербайджана, в том числе и средневековый город Шамкир. При археологических раскопках была получена ценная информация по гражданским сооружениям города, обнаружены останки монументального здания, построенного в IX веке. Надпись, сделанная куфийским письмом, гласит: "Власть принадлежит только Аллаху". И если художественная керамика XII-XIII вв. характеризовалась богатством и разнообразием декорирования сосудов, то лучшие образцы керамики XIV-XVII вв. отличаются плотным тонким черепком, высоким кольцевидным поддоном, прекрасным качеством обжига.

А вот тут демонстрируется один из регионов, представляющий большой интерес для археологов - Габала, которая на протяжении почти 800 лет являлась столицей Албании. Здесь ученые раскопали новые улицы и много интересных археологических материалов.

Переходим во вторую часть музея. По ходу строительства трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан в 2005 году вдоль его маршрута было обнаружено огромное число уникальнейших памятников, которые позволят взглянуть на нашу древнюю историю несколько с иной точки зрения. Открытие могильника в Союгбулаге (Акстафа) на трассе трубопровода не только отодвигает возникновение курганных захоронений в Южном Кавказе на более чем тысячу лет назад, но также и может служить доказательством существования в то время мигрирующих групп населения. Из раскопанных в 2006 году могил Союгбулага своей научной значимостью выделяется первый курган. В могиле обнаружен человеческий скелет между рассыпанными камнями камеры. Здесь найдены ожерелья из золота и серебра, подвески из ракушек и различных минеральных камней. На юго-западной стене камеры обнаружены металлический кинжал и скипетр в зооморфном стиле. Головная часть скипетра, изготовленная из хорошей глины, представляет собой фигуру лошадиной головы. Нахождение в курганных могильниках в первой половине IV тысячелетия до н.э. символа власти скипетра в форме головы коня свидетельствует об особой роли коня в жизни носителей ближневосточной культуры периода халколита в Азербайджане.

В кургане Гасансу (Акстафа) было представлено множество образцов художественной керамики средне-бронзового периода. На полу камеры кургана обнаружен 71 образец высококачественной керамической посуды. Сосуды располагались в два ряда симметрично слева и справа вдоль стен погребальной камеры. Среди них 3 сосуда красного цвета с монохромной росписью. Они положены по углам и в центре камеры. Виртуально их порядок напоминает треугольник. В северо-восточном и южном углах курганной камеры обнаружены черепа и ноги двух быков. Отсюда ясно, что во время погребального обряда быки приносились в жертву, а их головы и копыта целенаправленно укладывались в углы камеры. Симметричное расположение ритуальных сосудов вдоль стен камеры и положение черепов быков в кургане Гасансу говорят о том, что принципы погребения в повозке связаны с религиозно-идеологическими особенностями.

"По результатам этих экспедиций, особенно во время прокладки БТД, где трудилось около 30 наших сотрудников, мы обнаружили сенсационные артефакты. Эта сфера называется "спасательной археологией". Дело в том, что начало любого масштабного строительства в исторических местах, а такова вся территория Азербайджана, населенная с незапамятных времен, - для археологов настоящий подарок, ибо ему, согласно законодательству, обязательно должно предшествовать исследование участка. Поначалу эти работы носили разведывательный характер, а уже после обнаружения памятников мы приступили к их тщательному исследованию",- рассказывает наш собеседник.

Во время раскопок после обнаружения предметов их чистят, моют, сушат, реставрируют, инвентаризируют и передают в музеи. Материалы обновляются каждый год, так как музей включает в себя отдел научной экспозиции. Сюда постоянно поступают новые предметы, найденные при раскопках, экспонаты музея же периодически проверяются, и если условия окружающей среды нанесли им урон, восстанавливаются.

Вот такое хранилище есть у нас в Старом городе, где мы можем прикоснуться к древности и, приоткрывая завесу древних тайн, "посмотреть в глаза" тем, кто жил тут не только до наших дедов и прадедов, а тогда, когда даже самой Крепости еще не было. Наличие этих памятников культуры также доказывает, что Азербайджан с его мягким и разнообразным климатом был одной из колыбелей цивилизации.

О чем поведают нам новые открытия азербайджанских археологов, пока неизвестно. Но от перспективы, согласитесь, захватывает дух.

Тамилла Мамедова