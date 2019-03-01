В Баку пройдут праздничные ярмарки - АДРЕСА
В связи с праздником Новруз со 2 марта в Баку начнут работать ярмарки-продажи сельхозпродукции.
Как передает Day.Az, об этом Report сообщили в пресс-службе Исполнительной власти города Баку.
Сообщается, что на ярмарках фермеры из различных регионов республики предложат городским жителям различные сельскохозяйственные товары по ценам намного ниже рыночных. На ярмарках для фермеров созданы соответствующие условия. Качество и цена продукции будет контролироваться соответствующими структурами.
Департаментом торговли и услуг ИВ города Баку для удобства столичных жителей в 12 местах, в первую очередь, около станций метро будут установлены более 23 палаток к Новрузу, здесь будет организована продажа праздничной продукции.
Ярмарки продлятся до 25 марта.
|№
|Районы
|Адреса ярмарок
|1.
|Бинагади
|7-й микрорайон, пересечение ул. A.Кунанбаева и С.С.Ахундова
|2.
|Гарадаг
|поселок Лекбатан, ул. 28 мая
|3.
|Хатаи
|Улица Мазахира Рустамова круг охвата жилых зданий 10,12, 21, 23 (пересечение улиц Мазахира Рустамова и С.А.Ширвани)
|4.
|Хазар
|Поселок Мярдякан, улица С.Есенина - 106 (территория старого автовокзала)
|5.
|Пираллахи
|Поселок Пираллахи, ул.К.Рзаева, нежилой объект перед зданием №14
|6.
|Нариманов
|Выход метро "Гянджлик", проспект Фатали Хан Хойского 79, перед жилым зданием
|7.
|Насими
|Улица братьев Мардановых
|8.
|Низами
|Пересечение улиц Ширина Мирзаева и Гара Гараева (напротив дома торжество "Прага")
|9.
|Сабунчу
|Поселок Бакиханов, пересечение улиц Эльдара Халилова и Мухтара Фаталиева, перед зданием №72)
|10.
|Сабаил
|Ул.Низами (рядом с Land Mark)
|11.
|Сураханы
|Поселок Ени Гюнешли, жилой массив "V" ТЦ "Гюнеш"
|12.
|Ясамал
|Проспект Г.Джавида, на территории (парка Г.Джавида)