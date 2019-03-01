В связи с праздником Новруз со 2 марта в Баку начнут работать ярмарки-продажи сельхозпродукции.

Как передает Day.Az, об этом Report сообщили в пресс-службе Исполнительной власти города Баку.

Сообщается, что на ярмарках фермеры из различных регионов республики предложат городским жителям различные сельскохозяйственные товары по ценам намного ниже рыночных. На ярмарках для фермеров созданы соответствующие условия. Качество и цена продукции будет контролироваться соответствующими структурами.

Департаментом торговли и услуг ИВ города Баку для удобства столичных жителей в 12 местах, в первую очередь, около станций метро будут установлены более 23 палаток к Новрузу, здесь будет организована продажа праздничной продукции.

Ярмарки продлятся до 25 марта.