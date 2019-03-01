Продолжают поступать обращения по поводу домов и объектов в Агсуинском районе, понесших ущерб в результате землетрясения, произошедшего 5 февраля.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на районную комиссию по чрезвычайным ситуациям, до сегодняшнего дня в комиссию поступило более 1400 обращений, передает Day.Az.

"Комиссия в индивидуальном порядке изучает обращения, определяет нанесенный ущерб. На основе обращений уже проведен осмотр более 1250 домов и объектов. Соответствующим структурам представлен акт об их состоянии после землетрясения", - говорится в сообщении комиссии.

Напомним, что пятого февраля на территории Агсу, в семи километрах к югу от станции Пиргулу, было зарегистрировано землетрясение силой 4,4 балла. В эпицентре землетрясение ощущалось силой в пять, в близлежащих районах - до 4,3 балла.

В этот же день в девяти километрах к юго-западу от станции Пиргулу, на территории Исмаиллы, также было зафиксировано землетрясение.

Также подземные толчки были зарегистрированы на территории Агсу девятого и 11 февраля.