Названо количество обращений в связи землетрясением в Азербайджане
Продолжают поступать обращения по поводу домов и объектов в Агсуинском районе, понесших ущерб в результате землетрясения, произошедшего 5 февраля.
Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на районную комиссию по чрезвычайным ситуациям, до сегодняшнего дня в комиссию поступило более 1400 обращений, передает Day.Az.
"Комиссия в индивидуальном порядке изучает обращения, определяет нанесенный ущерб. На основе обращений уже проведен осмотр более 1250 домов и объектов. Соответствующим структурам представлен акт об их состоянии после землетрясения", - говорится в сообщении комиссии.
Напомним, что пятого февраля на территории Агсу, в семи километрах к югу от станции Пиргулу, было зарегистрировано землетрясение силой 4,4 балла. В эпицентре землетрясение ощущалось силой в пять, в близлежащих районах - до 4,3 балла.
В этот же день в девяти километрах к юго-западу от станции Пиргулу, на территории Исмаиллы, также было зафиксировано землетрясение.
Также подземные толчки были зарегистрированы на территории Агсу девятого и 11 февраля.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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