В Службе государственной безопасности Азербайджана велось следствие по уголовному делу по статьям 281.2 (публичные призывы, направленные против государства, совершенные неоднократно или группой лиц) и 283.1 (действия, направленные на возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды, унижение национального достоинства), в совершении этих преступных действий подозревался гражданин Азербайджана Фахреддин Аббасов. За совершение этих действий в отношении обвиняемого лица было принято решение о его привлечении к ответственности.

Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на отдел по связям с общественностью Службы госбезопасности.

Решением Сабаильского районного суда города Баку 14 июля 2018 года в отношении Фахреддина Аббасова избрана мера пресечения в виде ареста.

Фахреддин Фарман оглу Аббасов был задержан 28 февраля 2019 года правоохранительными органами Азербайджана в Международном аэропорту города Баку и привлечен к следствию.

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