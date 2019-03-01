16-17 и 23-24 февраля завершился первый этап проекта Azerbaijan Public Speaking Competition, который является партнером в Азербайджане крупнейшего в мире конкурса по ораторству, сообщили Trend организаторы, передает Day.Az.

В проекте, который состоял из двух частей (обучение и соревнование) участники в течение четырех дней приняли участие в 20-часовом учебном курсе профессиональных и опытных тренеров. Всего в тренингах приняли участие 108 студентов и учеников.

В качестве продолжения проекта в течение следующих четырех дней участники подготовят свои презентации с наставниками. После завершения этого этапа участники выступят в течение 5-7 минут по выбранным темам для участия в конкурсе. Выступления будут оцениваться жюри в соответствии с международными критериями по 100-балльной системе.

Победители проекта получат возможность принять участие в мировом финале International Public Speaking Competition с 13 по 17 мая, который пройдет в Лондоне с участием представителей из 54 стран.

APSC (Azerbaijan Public Speaking Competition) - это платформа, которая, применяя мировой опыт, содействует развитию будущих лидеров, ораторов в Азербайджане. APSC является известным партнером организации ESU The English-Speaking Union Великобритании с более чем 100-летним опытом. В рамках сотрудничества победители ежегодно отправляются в Лондон для участия в международном конкурсе.

В то же время APSC сотрудничает с организацией PSA Public Speakers Association Соединённых Штатов Америки. Международная конференция ораторов, которая проводится каждый год в разных странах, объединяет корпоративных сотрудников, руководителей компаний, ораторов и лидеров бизнеса по всему миру.

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