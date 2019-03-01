Азербайджан сделает вход в национальные парки бесплатным
1 марта 2019 16:30 228
Третьего марта в связи с Всемирным днем дикой природы в национальных парках Азербайджана будет проведен "День открытых дверей".
Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала глава пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Она отметила, что в этот день вход во все национальные парки будет бесплатным с 09:00 до 18:00.
Ибрагимова подчеркнула, что "День открытых дверей" планируется проводить и в другие знаменательные даты.
Напомним, что в Азербайджане десять национальных парков - Абшеронский, Алтыагаджский, Шахдагский, Самур-Яламинский, Ширванский, Гирканский, Акгельский, Гекгельский, Гызылагаджаский и Зангезурский.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!