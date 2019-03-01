"10 марта этого года в Азербайджане завершится охотничий сезон на 2018-2019 год".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом заявил директор Департамента охраны биоразнообразия и развития особо охраняемых природных территорий министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде.

По его словам, охотничий сезон на 2018-2019 год был объявлен 26 мая 2018 года: "Охотничий лимит по охотничьему сезону на этот год уже подходит к концу".

Представитель министерства также сказал, что сейчас сезон охоты на болотных птиц.

Х.Ализаде отметил, что охотничий сезон на 2019-2020 год будет объявлен в конце мая.

Он подчеркнул, что необходимо просвещение лиц, желающих охотиться в Азербайджане.